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商品詳細
ディオール心斎橋にて購入。10回程度使用しました。少し型がついています。使用上は問題ないですが、中古品であることご理解の程よろしくお願い致します。バックルに写真のように2点小さなハゲ傷があります。9万円程度だったと思います。サイズは90cmですが、何センチでも調整可能です。diorDIOR素材···本革
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