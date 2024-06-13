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ディオール心斎橋にて購入。10回程度使用しました。少し型がついています。使用上は問題ないですが、中古品であることご理解の程よろしくお願い致します。バックルに写真のように2点小さなハゲ傷があります。9万円程度だったと思います。サイズは90cmですが、何センチでも調整可能です。diorDIOR素材···本革