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ディオール　ベルト
商品番号 V69575255078
商品名

ディオール　ベルト
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 6,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディオール心斎橋にて購入。10回程度使用しました。少し型がついています。使用上は問題ないですが、中古品であることご理解の程よろしくお願い致します。バックルに写真のように2点小さなハゲ傷があります。9万円程度だったと思います。サイズは90cmですが、何センチでも調整可能です。diorDIOR素材···本革
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