ナイキ×アンブッシュ　ユニホームトップ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏Nike×AMBUSHApparelCollection勝利をもたらすコレクションを身にまとい、ピッチで情熱をアピールしよう。情熱に火をつけるのは、ファッションデザイナーであり、ビジョンを持つクリエイティブディレクターであるユン・アン。サッカースタイルの美学を普段着に取り入れたコレクションだ。生産地：ベトナム、中国
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