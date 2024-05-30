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- 幻！古代少女ドグちゃん江口寿史TシャツL
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商品詳細
肉厚のユナイテッドアスレボディのLサイズ。表裏のグラフィックがかっこいいです。しかも江口寿史です。ゴールデンサイズ、この状態は珍しいです。このデザインは見たことがありません。カラー:グレー素人寸法ですが、Tシャツ着丈70cm身幅55cm肩幅51cm袖丈22cm目立った傷、汚れありません。これ以上の値下げは考えておりません。nirvanakurtcobain90s90年代バンドTシャツヴィンテージニルヴァーナカートコバーンビンテージtravisscott着用ヒステリックグラマーキムタク木村拓哉pearljampinkfloydmetallicagunsn'rosestravisscottビンテージピンクフロイドパールジャムフィアオブゴッドfearofgodジェリーロレンゾロックtバンドtrockband80sメタリカガンズアンドローゼスナインインチネイルズanthrax紫緑90年代旧タグVINTAGEビンテージヴィンテージアメリカ古着アウトドアアウターパタゴニア80sANATOMICAアナトミカNIGELCABORNナイジェルケーボンorslowオアスローbeamsビームスRRLダブルアールエルengineeredgarmentsエンジニアードガーメンツヴィンテージuniqloジルサンダー＋JプラスジェイSSZnikeWILDTHINGSワイルドシングスDUBFACTORYAKIRAアキラハードコアチョコレートマキシマムザホルモンFRAGMENTフラグメントMONCELRモンクレールTHENORTHFACEノースフェイスsacaiサカイSOPH.ソフKYNEキネUNDERCOVERアンダーカバーSupremeシュプリーム時計仕掛けのオレンジ映画Tシャツ江口寿史イラストレーション展東京彼女
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