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限定！CHOOSEMEスターキャップ　グッドイナフチューズミーthreeface
商品番号 Q37822100450
商品名

限定！CHOOSEMEスターキャップ　グッドイナフチューズミーthreeface
ブランド名 グッドイナフ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品CHOOSEMEスターキャップ●色ブラック×ネイビー●サイズフリー●状態多少の着用感ありますが嫌なダメージなく美品の部類に入ります。●詳細即完売のCHOOSEMEのスターキャップになります。こちらのカラーは富山の名店ヴィンテージショップ『FOREMOST』の別注です。即完売で入手困難かと。シルエットやパターンはグットイナフのキャップをモチーフとしており往年の90sスタイルが楽しめるキャップになっております。お好きな方はぜひご検討くださいませ。※発送はネコポスにてお届け予定です。小さく折り畳んでの梱包になることをご了承くださいませ。何か不明点ございましたらお気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします。カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン
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