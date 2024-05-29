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商品詳細
●商品CHOOSEMEスターキャップ●色ブラック×ネイビー●サイズフリー●状態多少の着用感ありますが嫌なダメージなく美品の部類に入ります。●詳細即完売のCHOOSEMEのスターキャップになります。こちらのカラーは富山の名店ヴィンテージショップ『FOREMOST』の別注です。即完売で入手困難かと。シルエットやパターンはグットイナフのキャップをモチーフとしており往年の90sスタイルが楽しめるキャップになっております。お好きな方はぜひご検討くださいませ。※発送はネコポスにてお届け予定です。小さく折り畳んでの梱包になることをご了承くださいませ。何か不明点ございましたらお気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします。カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン
http://narcologia.ru/goods/navigate387530.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming912792.html
http://narcologia.ru/goods/competitive950881.html
限定！CHOOSEMEスターキャップ グッドイナフチューズミーthreeface
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