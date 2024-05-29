限定！CHOOSEMEスターキャップ　グッドイナフチューズミーthreeface

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●商品CHOOSEMEスターキャップ●色ブラック×ネイビー●サイズフリー●状態多少の着用感ありますが嫌なダメージなく美品の部類に入ります。●詳細即完売のCHOOSEMEのスターキャップになります。こちらのカラーは富山の名店ヴィンテージショップ『FOREMOST』の別注です。即完売で入手困難かと。シルエットやパターンはグットイナフのキャップをモチーフとしており往年の90sスタイルが楽しめるキャップになっております。お好きな方はぜひご検討くださいませ。※発送はネコポスにてお届け予定です。小さく折り畳んでの梱包になることをご了承くださいませ。何か不明点ございましたらお気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします。カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン