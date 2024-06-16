SEE SEE BIG LOGO SS POCKET TEE ポケットTシャツ

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●Brand：SEESEE/シーシー■商品名：SEESEEBIGSSPOCKETTEE\"NEWFONTBIGLOGO\"BLACKフォロワー様に限り、表示価格より5%引きとさせて頂きます。ご希望の方はお気軽にコメントください。発売当日に即完売、即完売品で再販もしていないので、もう手に入れることはないモデルです。【SEESEE】伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWAREブランド＜SEESEE＞。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。SEESEEの洋服たちは\"ずっと着たい服\"をテーマに、Directorである湯本氏のこれまでの経験や感性から作り出されています。国内定価：￥13,200(税込)●カラー：BLACK希少 Mサイズ●M：着丈肩幅身幅袖丈73cm約59cm78cm22cm素材：コットン100%シルエットが良い、生地が硬めでしっかりした質感。■状態【S】ランク表【N】新品、未使用で未開封の商品【S】未使用、新品同様で試着程度の超美品【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品【AB】使用感の少ない良品【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品※当店独自の程度表ですので、大体の目安としてお考えください。また、中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。確実正規品となります。鑑定に出してもらっても構いません。付属品：画像のものが全てとなります管理番号：9900–8828-0000