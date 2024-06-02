unknown メッシュキャップ

1ヶ月使用しました。DUNKNOWNLONDONアンノウン・ロンドンは英ロンドン発の新鋭ストリートレーベル。A$APRocky率いるASAPMobのメンバーASAPTyYとのコラボレーションを始め、YachtyやTrippieRedd等の著名アーティストの着用から、EU圏内での若者を中心に絶大な人気を獲得。◆商品詳細・フロントロゴ刺繍・シルバーダガートップ・スナップバック、メッシュキャップ上についているバッチやダメージ加工、ロゴなど全てかっこいいです！裏側もしっかり刺繍がされています。



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