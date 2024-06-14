マウンテンリサーチ　巻きスカート マウンテニアーズキルト L

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商品詳細
マウンテンリサーチ マウンテニアーズキルト(巻きスカート)素材 ウール100%カラー ブラックウォッチサイズL(ウエストはゴム入で伸縮し、マジックテープでサイズ調節可能。)男女関係なく着用出来ます。幼児にはブランケットとしてもご利用いただけます。ほぼ未使用ですが素材の特性上、毛玉の発生や、マジックテープ部分へのウールゴミの巻き込みがあります。クリーニング済、タバコ、ペット臭なし。発送時はコンパクトに梱包させていただきます。素材···ウール
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