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マウンテンリサーチ　巻きスカート マウンテニアーズキルト L
商品番号 P20800554994
商品名

マウンテンリサーチ　巻きスカート マウンテニアーズキルト L
ブランド名 マウンテンリサーチ
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マウンテンリサーチ　マウンテニアーズキルト(巻きスカート)素材　ウール100%カラー　ブラックウォッチサイズL(ウエストはゴム入で伸縮し、マジックテープでサイズ調節可能。)男女関係なく着用出来ます。幼児にはブランケットとしてもご利用いただけます。ほぼ未使用ですが素材の特性上、毛玉の発生や、マジックテープ部分へのウールゴミの巻き込みがあります。クリーニング済、タバコ、ペット臭なし。発送時はコンパクトに梱包させていただきます。素材···ウール
http://narcologia.ru/goods/moisture484069.html
http://narcologia.ru/goods/financier957060.html
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