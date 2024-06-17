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Paul Smith　ポールスミス　リングベルト　編み込みベルト
商品番号 K51894920488
商品名

Paul Smith　ポールスミス　リングベルト　編み込みベルト
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmith　ポールスミス　リングベルトです。マルチカラーの編み込みベルトです。合わせやすく、ラフに使えます。若干の使用感ありますが、目立った傷や汚れ等ありません。神経質な方はお控えください。・サイズ：表記なし　約113cm×3cm　　　　　バックル　約3.5cm×4cm　※サイズの若干の誤差はご了承ください。・カラー：マルチ・原産国：日本・状態：中古品※返品はお断りしております。他にもPaulSmithをたくさん出品しています。#たかひろ_PaulSmith#any1900
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