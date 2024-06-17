Paul Smith　ポールスミス　リングベルト　編み込みベルト

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PaulSmith ポールスミス リングベルトです。マルチカラーの編み込みベルトです。合わせやすく、ラフに使えます。若干の使用感ありますが、目立った傷や汚れ等ありません。神経質な方はお控えください。・サイズ：表記なし 約113cm×3cm バックル 約3.5cm×4cm ※サイズの若干の誤差はご了承ください。・カラー：マルチ・原産国：日本・状態：中古品※返品はお断りしております。他にもPaulSmithをたくさん出品しています。#たかひろ_PaulSmith#any1900