【美品】ungrid　スタッズレザーベルト　ピラミッドスタッズ　本革/牛革/真鍮

コレクションの整理の為、出品させて頂きます。ブランド:ungridアングリッドバックル:SOLIDBRASS/真鍮ゴールドバックルサイズ:W（全長）103cmW（ウエスト）75cm~90cmH（幅）1.4cmD（厚み）0.8cm色:ブラウン(高級感ある厚みのある牛革)状態:美品です。重厚感のあるピラミッドスタッズの上質レザーベルトです。状態に問題ありません。正規品でない場合は全額返金、返品対応させて頂きますのでご安心ください。男性だけでなく女性にもお使い頂けますユニセックスなベルトです。ベルトのサイズが気になる方には、御希望の長さで穴をあけさせて頂く事も可能です。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。他のお品物と同時に購入される方には、お値引きをさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。素材...本革カラー...ブラウン



Ungrid - 【美品】ungrid スタッズレザーベルト ピラミッドスタッズ 本 ...



GARS LEATHER デッドストック USA製 三連スタッズベルト ...



GARS LEATHER デッドストック USA製 二連スタッズベルト ...



アクセサリースタッズベルト ピラミッドスタッズ2連 【真鍮】



Ungrid - ungrid キャップの通販 by ta's shop｜アングリッドならラクマ



ピラミッドスタッズベルト 3連ピラミッド エイジドブラス 栃木レザー【ブラック】38ｍｍ



GARS LEATHER デッドストック USA製 スタッズベルト 丸 ...



アクセサリースタッズベルト ピラミッドスタッズ2連 【真鍮】



GARS LEATHER デッドストック USA製 スタッズベルト ゴールド ...



Ungrid - ungrid キャップの通販 by ta's shop｜アングリッドならラクマ



スタッズベルト 美品の値段と価格推移は？｜12件の売買データから ...



ピラミッドスタッズベルト 3連ピラミッド エイジドブラス 栃木レザー【ブラック】38ｍｍ



Ungrid - ungrid☆ハイウエストデニムの通販 by a＊shop｜アングリッド ...



GARS LEATHER デッドストック USA製 スタッズベルト ゴールド 縦ピラミッド W30,31,32,33,34 プレッピー パンク ソリッドブラス 真鍮 牛革製 ジョニーロットン-SPEC.CO.,LTD.



Ungrid - 【美品】ungrid スタッズレザーベルト ピラミッドスタッズ 本 ...