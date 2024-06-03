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【ANA 全日空】silver B727引退記念スティックピン
商品番号 T65277690552
商品名

【ANA 全日空】silver B727引退記念スティックピン
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 12,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ANA全日空B727引退記念のシルバーの飛行機のスティックピン】です✈︎長さ約6cm✈︎B727は30年以上も前の1990年に退役となり、今では入手困難の商品です新品未使用ですが、長期保管しております為、中古品にご理解のある方、ご検討よろしくお願いいたします✈︎航空ファンの方、記念にいかがでしょうか？
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