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- 【ANA 全日空】silver B727引退記念スティックピン
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商品詳細
【ANA全日空B727引退記念のシルバーの飛行機のスティックピン】です✈︎長さ約6cm✈︎B727は30年以上も前の1990年に退役となり、今では入手困難の商品です新品未使用ですが、長期保管しております為、中古品にご理解のある方、ご検討よろしくお願いいたします✈︎航空ファンの方、記念にいかがでしょうか？
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