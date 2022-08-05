南海ホークス復刻シリーズ　1961 NEWERA キャップ

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商品詳細
形...ベースボールキャップ南海ホークス復刻シリーズ 1961NEWERAキャップ 61.5購入後は自宅保管していますが全て未着用、未使用のものになります。全て画像の通りになっております。コレクションや、レア品、ファンの方にいかがでしょうか？
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