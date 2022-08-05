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南海ホークス復刻シリーズ　1961 NEWERA キャップ
商品番号 P79529797767
商品名

南海ホークス復刻シリーズ　1961 NEWERA キャップ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,369 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形...ベースボールキャップ南海ホークス復刻シリーズ　1961NEWERAキャップ　61.5購入後は自宅保管していますが全て未着用、未使用のものになります。全て画像の通りになっております。コレクションや、レア品、ファンの方にいかがでしょうか？
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