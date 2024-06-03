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ポケモンカード　希少 旧裏面 ミュウツー 美品
商品番号 G94256785086
商品名

ポケモンカード　希少 旧裏面 ミュウツー 美品
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···★特徴···旧裏旧裏面のミュウツーになります。目立つ傷はなく綺麗ですが完全美品ではありません。神経質な方は御遠慮ください。折れ濡れ対策して発送します。#旧裏#旧裏面#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#トレーナーズ#サポート#マリィ#ピカチュウ#イーブイヒーローズ#蒼空のストリーム#スタートデッキ100#フュージョンアーツ#ブラッキー#ミュウツー#ミュウ#VMAXクライマックス
http://narcologia.ru/goods/tenet988763.html
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