ポケモンカード　希少 旧裏面 ミュウツー 美品

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···★特徴···旧裏旧裏面のミュウツーになります。目立つ傷はなく綺麗ですが完全美品ではありません。神経質な方は御遠慮ください。折れ濡れ対策して発送します。#旧裏#旧裏面#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#トレーナーズ#サポート#マリィ#ピカチュウ#イーブイヒーローズ#蒼空のストリーム#スタートデッキ100#フュージョンアーツ#ブラッキー#ミュウツー#ミュウ#VMAXクライマックス
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