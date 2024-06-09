tenderloin T-6P CAP キャップ　ベージュ

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商品詳細
Tenderloin\"T-6PCAP\"beige6パネルで構成されたジェットキャップ型のモデルになります。定番のトラッカーキャップの次に採用された新型のモデルになります。トラッカーキャップと比べて、被りは浅めでツバも小さめなのが特徴です。
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