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tenderloin T-6P CAP キャップ　ベージュ
商品番号 Q19336220407
商品名

tenderloin T-6P CAP キャップ　ベージュ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tenderloin\"T-6PCAP\"beige6パネルで構成されたジェットキャップ型のモデルになります。定番のトラッカーキャップの次に採用された新型のモデルになります。トラッカーキャップと比べて、被りは浅めでツバも小さめなのが特徴です。
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