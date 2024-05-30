【非売品】新品未着用　IN4MATION　スタッフTシャツ

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ハワイ発ストリートブランド『IN4MATION』（インフォメーション）の非売品スタッフTシャツです。こちらの商品はオアフ島の店舗でスタッフ向けに配布されたモデルです。自宅にて保管してありましたが、好みが変わってしまったこと、また衣類整理に伴い、断捨離のため出品します。買いたくても買えないモデルのため、是非IN4MATIONが好きな方の手に渡り、コレクション、または着用して頂けると嬉しいです。●デザインカラーはブラック。前面には、ブランドロゴのみ。背面には、IN4MATIONの他に兄弟ブランドである「HNRS」「4thSURPLUS」「alohaarmy」の他にモータースポーツに焦点を当てた別ブランド「in4motors」など、IN4MATION関連のロゴが多数プリントされています。●サイズタグ表記 L平置き:着丈71.5cm肩幅52.5cm袖丈20.5cm身幅52cm日本規格だとXL相当のサイズ感です。※あくまでも素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。●素材コットン100%●状態新品未着用※試着もしておりません。●その他、注意事項非売品につき、現物支給だったため、袋、タグなどは付属しておりません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。ご質問などあればお気軽にどうぞ。#ハワイ #IN4MATION#限定品 #非売品 #ストリートブランド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏