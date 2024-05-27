【新品未使用品】ポールスミス　二つ折り財布

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ポールスミスの二つ折り財布になります。ブラックレザーにネイビーのステッチが入った落ち着いたデザインです。レザーにポールスミスのロゴ型に特殊な加工がされたレシートストーリーシリーズです。コンパクトで使いやすいです。ショップで使用されているレシートケースを、高級感のあるソフトレザーで贅沢に作るというポール・スミスのアイデアから生まれた「レシートストーリー」の2つ折り財布。シンプルですっきりとしたモダンな雰囲気に仕上げ、随所にポールさんのこだわりが表現されています。パーフォレートで描かれたPaulSmithのロゴが特徴的で、ポール・スミスらしいフレッシュなカラー展開のアイテムです。R050612