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newera 59fifty stussy
商品番号 U35272453104
商品名

newera 59fifty stussy
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックサイズ:5/860.6cm目立った汚れやダメージ無いです。自分にはサイズが大きかったためキャップライナーを付けています。発送の際は60サイズダンボールに入れます。
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