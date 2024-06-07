【10月末日までお値下げ中】 未使用ランバン★LANVIN★レザーベルト★袋縫い

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ご覧いただきありがとうございます。某百貨店で16,500円以上の商品でした。【10月末日までお値下げ中です】10,800円⇒8,750円未使用です。お色：ブラウン本革の袋縫いですので、高級なお品になります。同じようなお品を貰いましたので、こちらを出品させて頂きました。切って長さの調整が可能です。素人自宅保管ですので、見落としている細かい汚れやすり傷などはご了承ください。トラブル防止のため気になる点はご質問をお願いします。発送は土曜日、日曜日になる事が多いので予めご了承ください。素材...本革#ランバン#LANVIN#レザー#レザーベルト#ベルト#本革#牛革#1枚革#袋縫い#日本製#高級#ハイブランド#お得