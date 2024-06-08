新品未使用 土屋鞄 トラベルケース 財布 ヌメ革 コンフィオ

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商品詳細
カラー...ブラウン柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革新品・未使用品の土屋鞄のトラベルケース(パスポートケース)です。カラーはブラウンです。仕様は内側：マチありオープンポケットx1、オープンポケットx5、カードポケットx4、ファスナー開閉式小銭入れx1内側にはジッパーもついております。Ｗ23cmxＨ11cmxＤ2cm開いた上体の横幅は約24㎝パスポート入れ、ペン刺しやカード入れ、小銭入れが付きます。トラベルケースとしてはもちろん、財布としてもご利用頂けるアイテムです。付属品なども買った時の状態のままなのでそのままプレゼントにもご利用いただけます。よろしくお願いいたします。定価33000円#土屋鞄#ダレスバッグ#ビジネスバッグ#ドクターズバッグ#ヌメ革#アニアリ#aniary#ポーター#POTER#ダニエル＆ボブ#Daniel\u0026Bob#マスターピース#master-piece#ペッレモルビダ#PELLEMORBIDA#フェリージ#Felisi#オロビアンコ#Orobianco#ビームス#BEAMS#シップス#SHIPS#ナノユニバース#nano・universe#ユナイテッドアローズ#UNITEDARROWS#アーバンリサーチ#URBANRESEARCH#イセタン#ISETAN#トゥモローランド#TOMORROWLAND#イルビゾンテ#ILBISONTE#ガンゾ#GANZO
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