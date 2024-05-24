ルイヴィトン　タイガ　グレー　長財布　コインケース　セット

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商品詳細
ルイヴィトン タイガグレー長財布、コインケースセット販売になります。4年程使用してました。長財布に関してはコインケース使用の為、小銭部分は使用していなかったので綺麗な状態です。神経質な方はご遠慮ください。
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