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ルイヴィトン　タイガ　グレー　長財布　コインケース　セット
商品番号 I26033117941
商品名

ルイヴィトン　タイガ　グレー　長財布　コインケース　セット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,707 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　タイガグレー長財布、コインケースセット販売になります。4年程使用してました。長財布に関してはコインケース使用の為、小銭部分は使用していなかったので綺麗な状態です。神経質な方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/Taipei905571.html
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