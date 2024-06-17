ヒステリックグラマー ロックバンドT ローリングストーンズ 半袖 Ｔ-ＳＨ

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他のサイトと平行して出品しています。早いもの勝ちなので、先に売れたら品物から順次出品削除していってます。HystericglamourヒステリックグラマーロックバンドTシャツローリングストーンズプリント半袖Ｔ-ＳＨ生産数が少ない最上級ラインXXX(トリプルエックス)のローリングストーンズキースリチャーズのプリント※ラベル参照ボディは高級生地GIZA87が使用されてます。最近の品物はコストダウンで、通常のコットンになってます。定価：15,400円色：ホワイトサイズ：M生地：伸縮性のある綿100％新品タグ付き未着用です。【サイズ寸法】当方身長173cm体重68ｋｇお腹出ていない普通体型です。ビッグシルエットが流行ってます。身長160ｃｍ前後の方着用でも、問題ないと思います。肩幅43cm(平置きした肩上部の直線)ゆき--cm（首のブランドタグの中心から袖先まで）身幅52cm(平置きした脇の下の直線)袖丈22.5cm(肩の上部付け根から袖先までの直線)着丈67cm(背中側の襟（首）生地の下から最下部お尻の上までの直線)5ｍｍ程度、多少の誤差はお許し下さい。商品が手元に届けば、新しい品だと、必ず分かります。梱包する寸前まで気を付けて粘着テープなどで除去していますが、これ以外にも衣類は一緒に収納しています、他の衣類の繊維の多少の付着はご容赦下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋#ヒステリックグラマー#TheRollingStones#ローリングストーンズ#キースリチャーズ