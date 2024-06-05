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SLAM DUNK JORDAN スラムダンク ジョーダン キャップ
商品番号 W39015587670
商品名

SLAM DUNK JORDAN スラムダンク ジョーダン キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 9,750 円
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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボール写真3枚目からが商品となります（1〜2枚目はイメージとなります）映画のシーンがキャップのツバ裏に！！クローゼットにて保管希少　デッドストック人気モデル即完売再販無し激レア映画公開THEFIRSTSLAMDUNK桜木花道No.10スラムダンクとNIKEAIRJORDANコラボ一度人に渡った商品となりますので、神経質な方はご遠慮お願いします写真にて判断お願いします（必要な写真ご希望いただけば追加いたします）NCNRにてお願いしますキャップが増え重複コレクション整理にともない出品#スラムダンク#jordan#supreme#ABATHINGAPE#THEFIRST#SLAMDUNK#桜木花道#松本潤
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