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★新品★ NEWERA ニューヨーク　ヤンキース　キャップ　ポラーブリーズ
商品番号 X98099701348
商品名

★新品★ NEWERA ニューヨーク　ヤンキース　キャップ　ポラーブリーズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 7,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名NEWERANEWYORKYANKEES9FORTYA-FRAMESNAPBACK2TONECAPニューエラ　ニューヨーク　ヤンキーススナップバック　2トーン　キャップ　サイドパッチ★カラークロームホワイト(ボディ)スカイブルー(つば表)グレー(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴極寒を意味するポラーブリーズと題したカラーウェイの海外限定ニューエラキャップ。1999ワールドシリーズサイドパッチ仕様。MLBWBCUNC帽子海外限定完売品ストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブルー形···ベースボール
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