【超希少】KANSAI YAMAMOTO ジャンパー　レザー　革　パッチ

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KANSAIYAMAMOTO(カンサイ ヤマモト)のアウターです。有名デザイナーの山本寛斎が手掛けた一品です。革等、いくつかの生地を継ぎ合わせて作られており、このようなアウターは大変珍しいと思われます。昔手に入れた超希少品で、他ではまず手に入らない品になります。レア物が好きな方、他の人と違うものを身に付けたい方に大変オススメです。元値はそこそこ高いので、質的にも良い一品ではあるかなと思います。確認した限りでは目立った傷や汚れはございませんが、長期保管品のため、もしかしたらどこかに傷や汚れがあるかもしれません。あくまで長期保管で新品同様ではないということをご理解の上ご購入下さい。以下サイズ表記等です。素人採寸のため、多少の誤差があることをご理解下さい。サイズ身幅60肩幅57袖丈58着丈64素材レザー等色合いについては最初のものが最も近いです。季節感...春,秋,冬