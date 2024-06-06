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ARIZONA FREEDOM ヴィンテージバングル
商品番号 T25154970286
商品名

ARIZONA FREEDOM ヴィンテージバングル
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ仕上げのチマヨ柄スタンプワークバングルです。新品未使用の商品です。必ず写真を確認の上、お願い致します。定価：51,480円素材：シルバー（SV925）×ゴールド（K18）SIZE約：幅10.5×厚さ2.0×L150mm商品写真は、1マス1cmです。着用写真は、手首周り約17.5cm男性です。
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