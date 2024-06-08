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リザードンV SR SAR リザードンex SR
商品番号 O50253391381
商品名

リザードンV SR SAR リザードンex SR
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)コレクション整理で出品しましたプレイ用状態については画像説明文、ご確認の上で納得ご購入下さい質問や値下げなどはご購入前にお願いしますあくまで一度人の手に渡っている為、完美品お求め、傷み細かい傷など状態に神経質な方は購入をご遠慮頂き、素人目検品の為、トラブル防止のためプレイ用　SAR上部に白かけ有です。購入後のクレーム、交換等は受け付けておりませんのでご了承ください他の商品とのまとめ売りセットでお値引きしますポケカポケモンカードまとめ売りセットコレクション整理ボックスパックシングル···シングル
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