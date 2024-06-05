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A6新品未使用3ピーススーツ　ブラックシャドーストライプ　経済的なウォッシャブル
商品番号 E32946093880
商品名

A6新品未使用3ピーススーツ　ブラックシャドーストライプ　経済的なウォッシャブル
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 6,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

センス良い最新デザインブラックシャドーストライプ3ピーススーツスーツは丸洗いOKウォッシャブル経済的にもバッチリ控えめなシャドーストライプさりげないお洒落をスーツ本体丁寧な作り人気のA6サイズサイズ:A6素材:ポリエステル100%ジャケット(シングル2ボタン、センターベント、背抜き)肩幅45袖丈60.5着丈72胸囲106胴囲96ベスト　胸囲98着丈56.5スラックス(ノータック)ウエスト84(82)股上23わたり33裾幅19.5＊新品のため裾上げはご自身でお願いいたします。参考上代:\\39000
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