民族系　アクセサリー　925 980

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商品詳細
最近、昔集めてたアクセサリーを販売してます。こちらは何の民族か忘れましたが、民族が作ってるアクセサリーです。刻印はないですが、980だと思います。925よりも純度が高くより純銀に近い色味をしてます。エルメスに似たデザインがあるので購入した記憶があります。古着屋で1万購入材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/perforce279265.html
http://narcologia.ru/goods/troupe417411.html
http://narcologia.ru/goods/update416195.html
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