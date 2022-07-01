NIKE ナイキ スニーカー SQUASH-TYPE メンズ 27.5cm 新品

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商品詳細
□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛・新品未使用・送料込・安心の匿名配送。・ナイキ正規店購入。・お支払いの翌日発送(出荷)。 #トゥアナケSNEAKERS1 ↑↑↑ 出品中の商品をご覧いただけます。□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛□⬛↓↓お得な【フォロー割】始めました！↓↓＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿✨フォロー割引・リピーター割引✨【5%OFF】※購入後の値段変更ができないため、フォローの上、購入前にコメントの程よろしくお願いします。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿★★★★【商品説明】★★★★■ブランド：ナイキ■モデル：SQUASH-TYPE■サイズ：MENS27.5cm■カラー：WHITE/PLATINUMTINT■素材：甲：天然皮革+合成繊維/底：ゴム底■使用用途：カジュアル(株)ナイキジャパンの正規品です。製造段階で生じる多少の傷、汚れ、接着剤のはみ出しなどがある場合がございますが、不良品ではございませんので、充分にご理解頂きましてご購入手続きにお進み下さいませ。※イメージと違う、サイズが合わなかった等の理由での返品・交換は一切お受けできません。元箱に入れて発送いたします。
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