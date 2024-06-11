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tady\u0026king ホイールフェザー ネックレスセット 61cm
商品番号 B31760670471
商品名

tady\u0026king ホイールフェザー ネックレスセット 61cm
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tady\u0026kingのホイールフェザーで組んだシンプルなネックレスです。全てレジストのオンラインで購入したものになります。・チェーン細丸61cm・ホイールフェザーMサイズ・OLDフック、ホイールのセットになっております。使用してたので細かな傷、使用感ございますのでご理解頂ける方でお願い致します。付属品はありません。ご了承ください。
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