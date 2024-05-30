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RRL アンティーク　キーホルダー　未使用　ラルフローレン
商品番号 W98509972500
商品名

RRL アンティーク　キーホルダー　未使用　ラルフローレン
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダブルアールエル10年ほど前に購入表参道店かファクトリーストアのどちらかで購入したと思いますビンテージ加工してあり、緑色の部分カビではなく購入時からある加工です
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