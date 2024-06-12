smythson カードケース

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カラー···濃いブラウン 皮柄・デザイン···無地縦 6.7cm横 10.3cm外パケットが2つ、センターポケット1つで3つのポケットがあります。一ヶ所角のところが擦れたようになっています。3枚目の写真でご確認ください。数年前にいただきましたが、使う機会がなくそのまま自宅保管していました。箱はありません。写真の商品のみです。