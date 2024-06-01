[DAIWA PIER39]TECH 6PANEL CAP GORE-TEX

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TECH6PANELCAPGORE-TEX2回ほど着用したのみの美品になります。メルカリ内で出品されてるのはなく、ここだけです。即購入、価格交渉可能ですのでお気軽にご連絡ください！クラシカルな6パネルキャップです。アジャスター、ストラップディテールを加え、機能的に且つフィッシングの際も風に飛ばされないようにアップデートされています。＜FABRIC＞軽量で柔らかい20デニールナイロンのリップストップ生地を表地に採用しています。裏地にはGOREC-KNITバッカーテクノロジーを採用しているため快適な着用を提供します。またセミダルのリサイクルナイロンを使用したドライタッチが特徴なGORE-TEXINFINIUMファブリクスも組み合わせており、防水性・透湿性・防風性・軽量性・動き易さを高いレベルで実現します。メーカー品番：BC-17023弊社カラー：メーカーカラーブラック(001)：BLACKベージュ(027)：DARKBEIGEブルー(044)：ROYALBLUE【DAIWAPIER39/ダイワピア39】「大自然と都市をシームレスに繋ぐ架け橋」という考えを提案するこのラインは、都市生活を満喫するためのデザインと、フィッシングを楽しむ為のアイディアが共存するアパレルコレクションです。これまで培ってきたフィッシングシーンでの経験の中に見出した発想を、日常というフィールドの中でもサポートできる拘りが細部にまで表現されています。釣りという趣向から生まれたリアルクローズが「DAIWAPIER39」です。