【27.0cm、箱付き】エアヴェイパーマックス　メッシュ

メインカラー···ホワイト、ピンクスニーカー型···ローカット(Low)ナイキヴェイパーマックスメッシュ(2018年購入)です。着用機会減少に伴い、出品します。●サイズ：27.0cm●状態：着用歴長く、下記状態となっています。使用上の問題はありません。・エアバッグ:細かい傷、着色、曇りあり 但しエア抜けはございません・インソール:摩耗あり中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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