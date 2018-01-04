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【27.0cm、箱付き】エアヴェイパーマックス　メッシュ
商品番号 D78279918640
商品名

【27.0cm、箱付き】エアヴェイパーマックス　メッシュ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ホワイト、ピンクスニーカー型···ローカット(Low)ナイキヴェイパーマックスメッシュ(2018年購入)です。着用機会減少に伴い、出品します。●サイズ：27.0cm●状態：着用歴長く、下記状態となっています。使用上の問題はありません。・エアバッグ:細かい傷、着色、曇りあり　但しエア抜けはございません・インソール:摩耗あり中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/message652527.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric357145.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement669699.html

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