ナイキ エアフォース1 ロー ホワイト イエロー オークル

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AirForce1LowWhiteYellowOchre型番:AJ7280-101やや汚れ有りとなっていますがかなり美品だと思います。シューレースと中敷きに多少の毛玉ありますが、その方は状態良い方かと思います。質問等ありましたらお気軽にコメントして下さい。宜しくお願い申し上げます。#NIKE#AirForce#AirForce1LowWhiteYellowOchreメインカラー···ホワイト、イエロー人気モデル···NIKEエアフォース1