LEGENDA スター ネックレス シルバー925

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商品詳細
LEGENDAシルバースターネックレス大きさ横約3,9cm縦丸カン込みで約4,6cm重さ総重量約35ｇ紐に若干の劣化あり。シッピークレイジーホースインディアンジュエリーナバホ族ズニ族バングルシルバーバングルシルバー925スターリングシルバータディ\u0026キングゴローズ18金24金プラチナタディアンドキング鷲見太郎supremeシュプリームワコマリアTADY\u0026KINGgoro's ゴローズアリゾナフリーダムファーストアローズキムタク神セットラリースミスSAADフラットヘッド好きな方に！！！メンズレディースどちらの方でも！
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