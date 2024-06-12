SASTA TERVAS JACKET / サスタテルヴァスジャケット　海外S

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2023年1月にUPIOUTDOORでSサイズを購入しましたが、サイズが合わず同商品のXSサイズを再度購入したための出品です。着る気でしたのでタグは切ってしまいましたが、一度羽織ったのみで外出もしておりません。未使用ですが、タグなしのため、とりあえず商品状態は「未使用に近い」にしました。当方身長165cm胸囲104cmですが、羽織ると腕が長く、丈も長めでしたのでワンサイズダウンして再購入しました。海外製品のため日本サイズより大きいです。メーカー表記サイズは以下となりますが、袖丈、着丈は長めです。胸囲 94ウエスト82ヒップ98https://sasta.jp/product/tervas-jacket/販売価格(参考)UPIOUTDOOR35,200円税込SASTA公式サイト 38,000税別カラー···レッド柄・デザイン···チェックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなしリサイクルウールを使用した万能ジャケット。このクラシックなサルカウール素材は、イタリアのプラートグリーン地区の伝統的なリサイクル技術を用いて、リサイクルされた生地と古いニットの端切れにバージンファイバーを紡ぎ合わせて作られています。ウールの自然な性能を全て備えたジャケットで、煮沸してしっかり織られた構造のため、通気性、保温性、耐風性に優れています。肩部分の補強には、リサイクルポリエステルとオーガニックコットンの混紡素材を使用しています。特長・胸ポケット2つ・ハンドウォーミングポケット・袖口は調整可能なボタン付きサイズSカラー#55トゥルーレッド素材リサイクルポリエステル65%、オーガニックコットン35%、ワックス及びNikwaxCottonProof™仕上げ・リサイクルウール75%、ポリアミド20%、その他繊維5%原産国ラトヴィアブロックチェックジャケットミリタリージャケットウールジャケットCPOシャツジャケットSASTAアウトドアジャケットアウトドアブルゾンキャンプジャケットキャンプブルゾン