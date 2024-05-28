希少　COACH　コーチ　二つ折り財布　メンズ　新品未使用品

COACH コーチ のメンズ 2つ折り財布です。正真正銘の本物です。(ヨーロッパにて購入後、全く使わず丁寧に自宅保管していました。)化粧箱は紛失です。COACHのカードは写真の通り入れてあります。自宅保管品につき、小傷等々はありますが、まっさらの新品未使用品です。写真にて・品番タグとすべて付属する完品ですから、誕生日や卒業・入学、就職お祝いのプレゼントとしても最適だと思います。



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