Lee FIT FOR EXTRA COMFORT 千鳥格子セミフレアパンツ

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リー/エドウィン千鳥格子お洒落セミフレアパンツ品質の状態は良好です！(大腿部はやや細身の作りになっています)サイズ:33インチ(約)ウエスト40cm裾幅23cm股上(前)29.5cm股下80.5cm素材:綿100%素材感(7枚目画像)※ニットっぽい素材なので多少伸びて履き心地は良いです！※他の人とは被らないかと思いす！●その他、注意事項：※写真をご確認の上ご理解頂きご購入をお願いします。※自宅保管のため細かい部分が気になる方や神経質な方はご遠慮ください。※発送時の畳みじわはご了承ください◆不明点がある場合は、購入前にコメントをお願いします。即購入OKです！