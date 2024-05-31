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NEWERA 59FIFTY 3点セット
商品番号 M63845732596
商品名

NEWERA 59FIFTY 3点セット
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA59FIFTY→RAIDERS73/4（61.5cm）→NEWYORK73/8（58.7cm）→TAMPABAYRAYS73/8（58.7）ひとつひとつ買うよりお得なお値段で設定してます。どのキャップも系統変更でかぶらなくなったので出品します。西海岸、東海岸の両方のキャップがあるのでコーデにも組みやすいと思います。シールは日焼け跡が残るのが嫌なのであらかじめ剥がしてます☆できるだけ梱包は小さくさせて頂きます。☆#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#ストリート#西海岸#東海岸#2PAC#BBOYファッション#BBOY☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆他のストリートファッションもどうぞ宜しくお願いします☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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