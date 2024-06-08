MARROW マロウ ストリングパース　ブラック

MARROWマロウストリングパースです。公式サイトで購入しましたが別の財布を購入したので出品いたします。女優の山本美月さんも愛用しているお財布です！即購入大丈夫です！定価 20900円サイズたて約10.5cmよこ約9cm厚み約4cmレザーコード約110cm同ブランドでは定番人気の本作。ミニマルで洗練されたシルエットに少しのエッセンス、そして日本の職人の技術を詰めたミニウォレットとなります。内側部分はヌメ革を貼る事でシャープな張り感と上品なカラーコントラストを創り出しております。革紐付きなので首から下げ、アクセサリーのように使う事も可能。(取り外しも可能。)コインポケットも見た目以上の容量感。札入れ×1カードスリット×2コインポケット(スナップボタン)×1レザーコード×1(取外し可能)使用する革や真鍮の金具といった部品、縫製に至るまで日本製にこだわったものづくりで、日常に寄り添うミニマルな美しさを創り出す日本のバックブランド。ブランド名は、英語で「髄」「真髄」「力」という意味を持つ。「美しい鞄を手にすると何気ない日常が変わる」をコンセプトに掲げており、どこか独特な雰囲気のある鞄を生み出しています。ミニマルで洗練されているデザインが特徴。#MARROW#マロウ#折財布#山本美月



【残りわずか】String Purse



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