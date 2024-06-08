オーストリッチ JUSTING ベルト ブラック 94～112cm メンズ

●ベルト裏側のアジャスターに引っ掛けて止める仕様になります。素材：オーストリッチカラー：ブラックウエストサイズ：94～112cm(切って小さいサイズにする事は可能です)ベルト幅：3.3cm商品状態：ダメージもなく全体的に綺麗なお品ですが、バックルに経年の小傷あり。※御入金は落札後24時間以内にお願い致します。できる限り商品の状態を説明しておりますが商品は個人の主観なのであくまで中古品という事をご理解願います。不明な点などありましたら質問など納得の上、ご入札願います。商品到着後の返品はご遠慮願います。梱包につきましては壊れ物以外は過重包装致しませんのでご了承くださいませ。素材...本革カラー...ブラック



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