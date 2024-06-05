off-white Tシャツ

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洋服の系統が変わったので出品します。欲しい方ぜひオフホワイトOff-WhiteTシャツホワイト白【VIRGILABLOHストリートバックプリント2019オーバーサイズ2019SS】カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅57cm身幅67cm着丈57cm●素材：コットン100%●状態：あくまで古着のような使用感です