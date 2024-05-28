クロコダイル ウォレット ロングウォレット 財布 長財布 ラウンド 男女兼用

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今回のご紹介は、スモールクロコダイル（ポロサス）ブラックラッシュ制ラウンドウォレット未使用品です。半艶グレーグラデーション（墨染加工）は珍しく、ドセンターの腹の腑の揃いは画像のとおり大変綺麗で左右対称です。有名ブランドLやHでもこの綺麗さはあまりないです。以下商品説明です。スモールクロコダイルラウンド長財布 ドセンター（腹）表半艶グレー／裏ブラック／外周ダークグレーファスナー＜素材＞■スモールロコダイル 半艶グレーグラデーション（墨染加工）■イタリアンレザーブラック＜サイズ＞約 H10cm×W19.5cm×D2.5cm\u003c商品内容＞カード×12、コインケース×1、フリー×2、札入れ×1小カン付（ドロップハンドル・ルビー入り）■天然皮革を使用している為、商品写真と発送商品は多少異なりますが、予めご了承お願い致します。■使用初期段階でのオイルの使用は、形崩れやエッジ部（コバ）の樹脂剥離の原因になる為絶対におやめ下さい。195,000円プラスTAXで214,500の商品が送料込み17万円5000円スタートです。是非ご検討ください。オークションの性質上、画像等完全に現物を再現している訳では有りませんので、あらゆる意味で多少の誤差はお許しご了承お願い致します。NC、NRですので事前にご質問等はお気軽にお尋ねください。財布形···長財布