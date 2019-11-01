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ウェンディーズ 3連 スモール ピラミッド スタッズ
商品番号 I96136396783
商品名

ウェンディーズ 3連 スモール ピラミッド スタッズ
ブランド名 ウェンディーズオブロンドン
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入先：ロンドン　Wendy's正規直営店新品18000円程で購入しました。10回ほど使用しました。写真4枚目の傷は購入時からありました。◇【Mサイズ】ウエスト:82cm⇒94cm素材/色：Whiteバックル＆スタッズ・・・シルバーカラー　素材：レザースキン仕様：HandMadeinEngland
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