ウェンディーズ 3連 スモール ピラミッド スタッズ

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商品詳細
購入先：ロンドン Wendy's正規直営店新品18000円程で購入しました。10回ほど使用しました。写真4枚目の傷は購入時からありました。◇【Mサイズ】ウエスト:82cm⇒94cm素材/色：Whiteバックル＆スタッズ・・・シルバーカラー 素材：レザースキン仕様：HandMadeinEngland
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