★新品★COACH(コーチ)レキシー半袖Tシャツ黒ブラックサイズ選択可！

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〜値下げ不可〜シグネチャーを背景にしたコーチのマスコット・レキシーの抽象的なスケッチとペイントのコンボをミックス。ソフトコットンを使用した、クラシックフィットのデザインです。メンズサイズですが、女性の方でもオーバーサイズでご着用いただけます。どんなスタイルにも合わせやすく、色んなファッションを楽しめそう！猛暑の続く中１枚でおしゃれに着られるTシャツは必須アイテム！●ブランド名COACH（コーチ）●商品名シグネチャーレキシーTシャツ●状態新品●品番3848BLK●カラーブラック●素材コットン:100％●サイズXS（日本サイズ:S）【着丈】約65.0㎝【肩幅】約41.5㎝【身幅】約49.0㎝【袖丈】約21.0㎝S（日本サイズ:M）【着丈】約66.0㎝【肩幅】約43.0㎝【身幅】約51.0㎝【袖丈】約22.0㎝※ご希望のサイズをお知らせください。●定価17,600円(税込)●購入先国内コーチ正規店カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...無地柄・デザイン...プリント（ロゴなど）