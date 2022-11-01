2022年　渋野日向子 直筆サイン　TOTOジャパンクラッシクカップ

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商品詳細
《TOTOジャパンクラシック•初日》【2022.11.3】試合後に渋野日向子選手の直筆サインを書いて頂きました。帽子はこの時限りの非売品になります。新品です。ビニール袋に入れて保管してましたので汚れ等ありません。渋野日向子選手のファンの方にと思い出品しました。帽子はゆうパケットプラス(専用箱)で配送予定です。#渋野日向子#サイン入りキャップ#サイン入り帽子#渋野日向子帽子#渋野日向子キャップ#渋野日向子サイン#ゴルフ#ゴルフグッズ
http://narcologia.ru/goods/moisture515669.html
http://narcologia.ru/goods/composite451954.html
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