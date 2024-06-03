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BALR.ボーラー　(L)フロントロゴプリント半袖Tシャツ
商品番号 M34022956278
商品名

BALR.ボーラー　(L)フロントロゴプリント半袖Tシャツ
ブランド名 ボーラー
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付きフロントにグラデーションの影のロゴプリント！裾にはメタルのBALR.ロゴあり。メーカー希望価格（税込）￥19,800#ボーラー半袖Tサイズ違いあり#Tシャツコレクションサイズ：L　L：身幅54cm肩幅46cm着丈72cm袖丈24cm柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック
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