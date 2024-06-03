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【新品未開封】スラムダンク　Tシャツ　あれから10日後　桜木花道
商品番号 B58278359381
商品名

【新品未開封】スラムダンク　Tシャツ　あれから10日後　桜木花道
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SLAMDUNKTシャツ桜木　花道Mサイズ新品未開封です。外袋から見た限り経年変化は見られませんが、未開封であることをご理解いただいたうえでご検討ください。
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