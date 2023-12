\u003c正規品\u003eCorteiz キャップ 新品未使用

イギリスの人気ブランドCorteizの5STARZキャップですメンズ、ウィメンズどちらもいけます今年の4月22日に発売された商品ですCentralCee、Daveが着用していることもありサイトでショップが開かれてから即Soldoutになりましたステッカー付きプレ値での販売です24時間以内に発送可※値下げ交渉、返品等は行っておりませんのでご了承ください#corteiz#nike#centralcee#dave#ukrap#ukdrill#ukdrip#drip#hiphop#ukfashion#fashion#cap#drill#ナイキ#ファッション#ストリートファッション#キャップ#帽子#メンズ#ウィメンズ#ホワイト#白#ウィメンズ#メンズ#ヒップホップカラー···ホワイト



