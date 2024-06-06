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\u003c正規品\u003eCorteiz キャップ 新品未使用
商品番号 P58580134069
商品名

\u003c正規品\u003eCorteiz キャップ 新品未使用
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスの人気ブランドCorteizの5STARZキャップですメンズ、ウィメンズどちらもいけます今年の4月22日に発売された商品ですCentralCee、Daveが着用していることもありサイトでショップが開かれてから即Soldoutになりましたステッカー付きプレ値での販売です24時間以内に発送可※値下げ交渉、返品等は行っておりませんのでご了承ください#corteiz#nike#centralcee#dave#ukrap#ukdrill#ukdrip#drip#hiphop#ukfashion#fashion#cap#drill#ナイキ#ファッション#ストリートファッション#キャップ#帽子#メンズ#ウィメンズ#ホワイト#白#ウィメンズ#メンズ#ヒップホップカラー···ホワイト
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