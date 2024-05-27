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comesandgoes × tf 23aw \
商品番号 L41458702012
商品名

comesandgoes × tf 23aw \"neue welt cap\"
ブランド名 カムズアンドゴーズ
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TF別注のロゴキャップ。クールなデザイン、シルエットでいつものスタイリングを格上げしてくれる一着。定価以下での出品になります。この機会に是非ご検討下さい。SizeF頭周り約59cm(アジャスターで±3cm程度調整可能),つば7.5cmMaterialShell:Wool54%,Viscoserayon46%Adjuster:Cowleather写真家ヴォルフガング・ティルマンスの写真集のタイトル“NeueWelt“(新世界)と、極めてキナ臭い“情報提供集団“と言う言葉を組み合わせて名付けられた、「新世界INFOMATIONSERVICESGROUP」の刺繍が最高なこちらのキャップ。海外の怪しいマーケットで見つけた様な佇まいのCAPは普段のスタイルがもっと楽しくなる筈気持ち縦長で楕円形、頭の形に馴染み易く、若干浅め。インラインとは全く違うバランスに仕上がりました。【状態】試着のみの美品です。キャップが増えすぎた為、こちらを出品します。タグ、専用のビニールもお付けして発送致します。auraleeオーラリーdigawelディガウェルsteinシュタインuruウルjiedaジエダsunseaサンシー　graphpaperグラフペーパーatonエイトンlownnローンyokeヨークciotaシオタblurhmsブラームスyokeヨークcomoliコモリsteinシュタインdaiwapier39ダイワピア39lemaireルメールcristaseyaクリスタセヤmarkawearマーカウェアteatoraテアトラisnessイズネス1ldkワンエルディーケーcantateカンタータaetaアエタ1LDKennoyエンノイherillヘリルMAATEE\u0026SONSマーティーアンドサンズnicenessナイスネスneatニートkaptainsunshineキャプテンサンシャインスタイリスト私物heugnユーゲンhenderschemeエンダースキーマalwaythkijimatakayukiキジマタカユキ
http://narcologia.ru/goods/capitation231908.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful204351.html
http://narcologia.ru/goods/waveform243717.html

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COMESANDGOES × TF “Neue Welt CAP“ — TF Blog

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MEN　COMESANDGOES　カムズアンドゴーズ　Neue Welt CAP

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