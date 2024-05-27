comesandgoes × tf 23aw \

TF別注のロゴキャップ。クールなデザイン、シルエットでいつものスタイリングを格上げしてくれる一着。定価以下での出品になります。この機会に是非ご検討下さい。SizeF頭周り約59cm(アジャスターで±3cm程度調整可能),つば7.5cmMaterialShell:Wool54%,Viscoserayon46%Adjuster:Cowleather写真家ヴォルフガング・ティルマンスの写真集のタイトル“NeueWelt“(新世界)と、極めてキナ臭い“情報提供集団“と言う言葉を組み合わせて名付けられた、「新世界INFOMATIONSERVICESGROUP」の刺繍が最高なこちらのキャップ。海外の怪しいマーケットで見つけた様な佇まいのCAPは普段のスタイルがもっと楽しくなる筈気持ち縦長で楕円形、頭の形に馴染み易く、若干浅め。インラインとは全く違うバランスに仕上がりました。【状態】試着のみの美品です。キャップが増えすぎた為、こちらを出品します。タグ、専用のビニールもお付けして発送致します。auraleeオーラリーdigawelディガウェルsteinシュタインuruウルjiedaジエダsunseaサンシー graphpaperグラフペーパーatonエイトンlownnローンyokeヨークciotaシオタblurhmsブラームスyokeヨークcomoliコモリsteinシュタインdaiwapier39ダイワピア39lemaireルメールcristaseyaクリスタセヤmarkawearマーカウェアteatoraテアトラisnessイズネス1ldkワンエルディーケーcantateカンタータaetaアエタ1LDKennoyエンノイherillヘリルMAATEE\u0026SONSマーティーアンドサンズnicenessナイスネスneatニートkaptainsunshineキャプテンサンシャインスタイリスト私物heugnユーゲンhenderschemeエンダースキーマalwaythkijimatakayukiキジマタカユキ



COMESANDGOES × TF “Neue Welt CAP“ — TF Blog



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